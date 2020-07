New York verscherpt regels voor restaurantbezoek uit vrees voor tweede golf IB

17 juli 2020

00u44

Bron: Belga 0 De Amerikaanse staat New York verscherpt de regels voor restaurantbezoeken uit vrees voor een tweede coronagolf. Restaurants en bars mogen voortaan alleen nog alcohol schenken aan gasten die ook eten bestellen, verklaarde gouverneur Andrew Cuomo in een mededeling.

Bovendien mogen alcoholische dranken alleen worden verkocht aan klanten die zitten en voldoende afstand houden van de andere bezoekers.

Restaurants die drie keer betrapt worden op het niet-naleven van de verplichting om mondkapjes te dragen en/of voldoende afstand te houden, moeten onherroepelijk dicht, aldus de plaatselijke autoriteiten. Zware inbreuken kunnen zelfs leiden tot het onmiddellijke verlies van de alcohollicentie of tot een sluiting.

Angst voor tweede golf

De nieuwe regels komen er uit angst voor een tweede golf van het coronavirus. In maart legde New York een strikte lockdown op, wat niet kon verhinderen dat de staat wekenlang met tot 900 doden per dag als het epicentrum van de pandemie in het land gold.

Intussen blijft het aantal nieuwe besmettingen per dag stabiel op een redelijk laag niveau, maar de autoriteiten maken zich zorgen over de ontwikkeling in andere delen van de Verenigde Staten waar het aantal nieuwe gevallen momenteel regelmatig een recordhoogte bereikt.