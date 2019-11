New York Times: “Trump wist van klacht toen hij hulp vrijmaakte” Trump krijgt uitnodiging om zich te verdedigen in afzettingsonderzoek HAA TT

27 november 2019



Bron: ANP, Bloomberg, The New York Times, CNN

De gerechtelijke commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft president Donald Trump middels een brief uitgenodigd om zich op 4 december te verdedigen in het onderzoek naar de afzettingsprocedure. Het wordt de eerste zitting in het onderzoek van deze commissie. Ondertussen raakte bekend dat Trump op de hoogte was van de klacht van een klokkenluider toen hij militaire hulp aan Oekraïne vrijmaakte.

Volgens The New York Times werd Trump in september op de hoogte gebracht dat een anonieme klokkenluider een klacht had ingediend waarin hij aanklaagde dat er mogelijk een ‘quid pro quo’ of ‘voor wat hoort wat' was geweest. Oekraïne zou pas militaire hulp en een bezoek aan het Witte Huis krijgen als president Volodimir Zelenski een onderzoek naar Trumps rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter zou komen.

Uiteindelijk werd die militaire hulp toch vrijgegeven zonder die aankondiging, maar dat zou dus pas gebeurd zijn toen Trump wist over het bestaan van de klacht. Mogelijk probeerde hij de grond van de klacht op die manier nog snel onderuit te halen. Het geld, 250 miljoen dollar aan steun vanuit het Pentagon, werd volgens CNN op 25 juli bevroren, dezelfde dag van het ondertussen beruchte telefoongesprek tussen Trump en Zelenski. De Amerikaanse president vroeg er aan zijn Oekraïense gelijke om hem “een plezier te doen”.

Gerechtelijke commissie

Vorige week werden getuigen gehoord door de inlichtingencommissie. Op de hoorzitting in de gerechtelijke commissie moet nu blijken of de daden van de president een afzettingsonderzoek rechtvaardigen. Er worden vooral juridische specialisten gehoord. Trump heeft tot 1 december de tijd om te laten weten of hij of een advocaat van hem naar de zitting komt.

"De president heeft een keuze, of hij pakt deze kans aan om vertegenwoordigd te zijn in de verhoren of hij stopt met zeuren over het proces", zei het hoofd van de commissie, de Democraat Jerrold Nadler, in een verklaring. Naar verwachting zullen ook grondwettelijke experts uitgenodigd worden.

De president liet dinsdag nog weten dat hij wil dat zijn naaste medewerkers gaan getuigen. Hij zegt zich er echter tegen te verzetten dat dit wordt afgedwongen met dagvaardingen. "De advocaat van Don McGahn heeft al gezegd dat ik niets verkeerd heb gedaan", zei Trump op Twitter. McGahn is de voormalige juridische adviseur van Trump.