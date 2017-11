New York Times schorst journalist om seksueel wangedrag

bewerkt door: mvdb

18u12

Bron: ANP

0

EPA NY Times -journalist Glenn Thrush draagt bijna altijd een hoed, als hij naar de persmomenten in het Witte Huis gaat.

De Amerikaanse krant The New York Times schorst een bekende verslaggever na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Verscheidene vrouwen deden bij nieuwssite Vox hun beklag over journalist Glenn Thrush.