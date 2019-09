New York Times: “Klokkenluider is CIA-officier die verbonden was aan het Witte Huis” LH

26 september 2019

21u05

Bron: The New York Times 0 De klokkenluider die de klacht indiende over het telefoongesprek van president Trump met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, zou een CIA-officier zijn. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times op basis van drie anonieme bronnen. Volgens de krant zou de officier tijdelijk in het Witte Huis hebben gewerkt maar ondertussen teruggekeerd zijn naar de CIA.

Volgens The New York Times suggereert de klacht die vandaag werd vrijgegeven dat de klokkenluider als “analist goed op de hoogte is van het Amerikaanse buitenlands beleid tegenover Europa, en dat hij diepgaande kennis heeft van de Oekraïense politiek en de wetgeving. Hij zou niet in het Witte Huis gewerkt hebben toen het telefoongesprek plaatsvond en toen hij op de hoogte werd gebracht.

Volgens de anonieme bronnen maakte de klokkenluider geen deel uit van het communicatieteam dat Trumps gesprekken met buitenlandse leiders afhandelt. Hij luisterde dan ook niet rechtstreeks naar het omstreden telefoongesprek Trump en Zelensky, maar werd erover geïnformeerd “in de loop van officiële contacten tussen verschillende agentschappen”, zo schrijft The New York Times, die in het artikel ook “voetnoten over intriges in Kiev en opmerkingen van hoge Oekraïense ambtenaren” uit de klacht aanhaalt.

“Recht op anonimiteit”

Advocaten van de klokkenluider wilden niet bevestigen dat hij voor de CIA werkt(e) en verklaarden dat de publicatie van informatie over hem gevaarlijk is. “De klokkenluider heeft recht op anonimiteit", verklaarde zijn voornaamste raadgever Andrew Bakaj. Ook een woordvoerder van de CIA weigerde alle commentaar.

Een woordvoerster van de hoogste baas van de spionagediensten, Joseph Maguire, zei dat het beschermen van de klokkenluider de hoogste prioriteit van zijn diensten is. “We moeten diegenen beschermen die de moed tonen om vermeend wangedrag te melden”, zei Maguire zelf tijdens een hoorzitting deze namiddag in de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Maguire verklaarde ook dat hij de identiteit van de klokkenluider niet kende.

The New York Times verantwoordt zichzelf voor het vrijgeven van de informatie over de identiteit van de klokkenluider omdat “de rol van de klokkenluider, samen met zijn geloofwaardigheid en zijn plek in de overheid, van essentieel belang zijn om één van de meest fundamentele kwesties voor dit land te begrijpen, namelijk of de president zijn macht misbruikte en of het Witte Huis dat heeft proberen te verbergen.”