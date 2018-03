New York Times brengt schoonzoon Trump opnieuw in opspraak

01 maart 2018

Bron: Belga

De krant New York Times (NYT) heeft vandaag uitgepakt met nieuwe beschuldigingen aan het adres van Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump. In de lente van vorig jaar zou de man van Ivanka in het Witte Huis afgevaardigden van financiële instellingen hebben ontvangen om niet veel later van diezelfde instellingen voor miljoenen dollars aan leningen te hebben ontvangen.