New York stelt volledige heropening restaurants voor onbepaalde tijd uit HLA

01 juli 2020

19u00

Bron: Belga 0 De burgemeester van New York heeft woensdag het "uitstel" aangekondigd van de heropening van restaurants. Die hadden normaal op 6 juli de deuren opnieuw mogen openen, maar de stad is bezorgd over het heropleven van de pandemie in veel Amerikaanse regio's.

Sinds 22 juni mogen restaurants er hun terras opnieuw openen, met de nodige afstandsmaatregelen. Toch gingen de New Yorkers de afgelopen week nog niet massaal uit eten. "Dit is niet het moment om uit eten te gaan", zei burgemeester Bill de Blasio tijdens een persbriefing. "We kijken naar wat er in andere delen van het land gebeurt (...) en we zijn allemaal bang dat eten in een restaurant een probleem is geworden.”



De Blasio gaf geen nieuwe mogelijke datum voor de hervatting van dit belangrijke aspect van leven en toerisme in de Amerikaanse economische hoofdstad. Broadway-theaters gaan pas in januari 2021 weer open. "Het is niet voor altijd een regel, het is een uitstel", zei hij. "We moeten wachten tot we het bewijs hebben dat we het veilig kunnen doen."

Drie keer zoveel overlijdens dan normaal

De pandemie van Covid-19 heeft in de Verenigde Staten minstens 122.000 meer doden veroorzaakt dan in een normaal jaar, of 18 procent meer, zo blijkt uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Jama Internal Medicine. Dat cijfer is echter slechts een landelijk gemiddelde: de oversterfte was uitzonderlijk in sommige grote steden, te beginnen met New York: de stad heeft drie keer zoveel mensen begraven dan normaal. Dat loopt zelfs op tot zeven keer meer op het hoogtepunt van de epidemie, volgens de wekelijkse analyse onder leiding van onderzoekers van de Yale University.

In de stad bedroeg het verwachte aantal sterfgevallen volgens een demografisch model gebaseerd op voorgaande jaren 13.000 in een periode van drie maanden, van maart tot mei. Maar dit jaar werden er 38.170 doden geregistreerd.