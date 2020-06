New York snijdt nieuwe fase van versoepelingen aan: kappers en winkels weer open LH

22 juni 2020

17u23

Bron: Belga 0 New York is opnieuw iets meer New York. Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus de voorbije weken duidelijk terugliep, is vandaag de tweede fase van versoepelingen van de beperkingsmaatregelen begonnen. Kantoren, winkels en kappers mogen weer de deuren openen, en restaurants mogen op hun terras buiten klanten bedienen.

Voor makelaars zijn opnieuw bezoeken ter plaatse met hun klanten mogelijk. Er gelden natuurlijk nog de nodige mondmasker-, afstands- en hygiëneregels.

Twee weken geleden trad al de eerste fase van versoepelingen in voege. Sindsdien konden winkeliers en handelaars telefonisch en online bestellingen aannemen, die kopers dan konden afhalen. Vanaf nu is een 'normaal' bezoek aan de winkel weer mogelijk. Als de evolutie van het coronavirus gunstig is, volgen nog twee fases van versoepelingen.



De Amerikaanse staat New York met ongeveer 19 miljoen inwoners, waarin ook de gelijknamige miljoenenmetropool ligt, is zwaar getroffen door de coronapandemie. Meer dan 390.000 mensen raakten besmet, ongeveer 30.000 mensen bezweken aan de gevolgen van Covid-19.