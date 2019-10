New York sluit beruchte gevangenis Rikers Island IB

18 oktober 2019

01u56

Het beruchte gevangeniscomplex Rikers Island in New York sluit zijn deuren. Dat heeft de gemeenteraad van de stad besloten. Het gevangeniscomplex op het gelijknamige eiland gaat in 2026 dicht en zal dan publiek terrein worden.

Op vier andere plekken in de stad moeten meer humane faciliteiten komen om mensen in op te sluiten. De gemeenteraad heeft 8 miljard dollar vrijgemaakt voor het plan.

Het complex telt in totaal negen gevangenissen. Daar zitten momenteel nog 7.000 mensen opgesloten. Twee decennia geleden waren dat er nog 20.000. "Rikers Island staat symbool voor wreedheid en onmenselijkheid en het is voor ons tijd om voor eens en voor altijd Rikers Island te sluiten", zei gemeenteraadsvoorzitter Corey Johnson voorafgaand aan de stemming.

Rikers Island dankt zijn slechte naam vooral aan een periode in de jaren tachtig toen de gevangenis overbevolkt raakte door veel crackverslaafden en -dealers die de gevangenis indraaiden. Dat liep uit op een dagenlange opstand in het cellencomplex. Pas in de jaren negentig zakte het aantal gevangenen in een cel van zo’n dertig naar rond de tien.

Bekende gevangenen

Bekende gevangenen kregen veelal een eigen cel, omdat ze anders belaagd zouden worden door de andere ingezetenen. In het complex zaten onder meer de artiesten Tupac Shakur, DMX en Lil' Wayne en de moordenaar van John Lennon, Mark Chapman, enige tijd vast. Ook voormalig IMF-topman Dominique Strauss-Kahn verbleef er enkele dagen.