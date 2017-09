New York-Shangai in half uur? Het kan 20u15

Als het van het Amerikaanse bedrijf Space X afhangt, vliegen we binnenkort in een half uur tijd van New York naar Shanghai. Space X is gespecialiseerd in ruimtetransport en werkt aan een raket met de werknaam 'BFR', de 'Big Fucking Rocket'. Die wil het bedrijf ook inzetten om op aarde van de ene naar de andere plek te reizen.