New York plaatst opnieuw koelwagens bij ziekenhuis als tijdelijk mortuarium

Redactie

03 april 2020

10u03

Bron: Storyful 1

Het aantal doden door de coronacrisis blijft in New York fors stijgen. Om alle lichamen te kunnen bergen worden er koelwagens voorzien. Die werden in de buurt van het Bellevue ziekenhuis neergezet. “We sturen koelwagens naar New York om het probleem in de mortuariums tijdelijk op te lossen”, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse crisiscentrum. Er doken al vaker beelden op van tijdelijke mortuariums, zowel in de VS als in de rest van de wereld.