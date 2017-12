New York maakt zich op voor een van de koudste nieuwjaarsnachten ooit IVI

07u39

Bron: The Guardian, Belga 205 REUTERS Times Square in New York is voor honderdduizenden mensen dé place to be om het nieuwe jaar goed in te zetten. Maar de extreme koude kan daar dit jaar misschien voor velen een stokje voorsteken. Instanties waarschuwen feestvierders voor temperaturen tot zeker –12°C. De stad bereidt zich voor op een van de koudste nieuwjaarsnachten in haar geschiedenis.

Er zullen extra hulpverleners ingezet worden om ter plaatse eventueel medische hulp te geven. Een meteoroloog van de National Weather Service zal ook aanwezig zijn om continu het weer in de gaten houden, samen met het crisis management van de stad.

Koudewaarschuwing

De extreme koudegolf die door een groot deel van de Verenigde Staten trekt, treft steeds meer mensen. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN geldt nu ook een koudewaarschuwing voor 70 miljoen mensen, tegenover 30 miljoen eerder. Vooral in staten in het noordoosten en oosten van de VS dalen de temperaturen tot laagterecords. Maar ook zuidelijker daalt het kwik. Zo wordt in Oklahoma tot -17 graden voorspeld voor nieuwjaarsdag. Op sommige plekken in de VS zijn nieuwjaarsevenementen afgelast vanwege de koude.

Alcohol vermijden

Tim Tompkins - de voorzitter van de Times Square Alliance, dat het nieuwjaarsfeest organiseert in New York - verwacht dat alles goed zal verlopen, ondanks de kou: "Honderdduizenden mensen hebben over de jaren heen koude temperaturen doorstaan voor een once-in-a-lifetime-ervaring op Times Square. Dat zal dit jaar niet anders zijn."

"Neem gewoon alles wat in je kleerkast ligt en trek het aan", zegt CNN-weervrouw Allison Chinchar. "Dat is het beste advies dat ik kan geven. Alles wat je hebt, laag per laag." Ook andere instanties geven die raad mee aan de feestvierders: "Draag verschillende laagjes kledij, probeer alcohol te vermijden en vergeet geen handschoenen aan te doen".