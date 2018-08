New York legt groei taxidiensten Uber en Lyft aan banden IB

09 augustus 2018

03u00

Bron: ANP, Belga 0 De gemeenteraad van New York heeft besloten om het uitgeven van nieuwe vergunningen voor taxidiensten zoals Uber en Lyft voor de duur van één jaar te bevriezen. De stad hoopt zo de problemen van de enorme groei van het aantal auto's die vervoersdiensten aanbieden te verminderen en tegelijkertijd bijkomende wantoestanden een halt toe te roepen.

In 2015 reden er 12.600 voornamelijk reguliere gele taxi's rond in de stad. Dit jaar is het aantal gegroeid naar 80.000, waarvan 14.000 traditionele yellow cabs. De enorme groei van alternatieve aanbieders heeft geleid tot een grote inkomensdaling voor chauffeurs en een toename van het aantal verkeersopstoppingen.

Volgens de taxibond van New York hebben zes chauffeurs zelfmoord gepleegd omdat ze niet meer rond konden komen.

Burgemeester Bill de Blasio van New York zegt dat de stad ook een minimum inkomen voor bestuurders van taxi's wil gaan invoeren. Het besluit van de stad is een klap in het gezicht van de nieuwe taxidiensten, die fel hebben gelobbyd tegen dit besluit. Meer Amerikaanse steden overwegen om de groei van het aantal taxi's te remmen.

Rolstoelvriendelijke voertuigen zijn overigens uitgesloten van de bevriezing van de vergunningen in New York.