New York krijgt "tracing-leger" om Covid-19-besmettingen op te sporen kv

22 april 2020

20u54

Bron: Belga 0 De Amerikaanse staat New York gaat een programma uitwerken tegen de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus. Miljardair, voormalig burgemeester van New York en ex-presidentskandidaat voor de Democraten Michael Bloomberg bood zijn hulp aan voor dat contact tracing-project, zei gouverneur Andrew Cuomo vandaag op zijn dagelijkse persbriefing. Hij kondigde een "tracing-leger" aan.

Ook de zwaarst getroffen staat in de Verenigde Staten begint de blik te richten op een afbouw van de coronamaatregelen. Bloomberg zal alvast het programma ontwerpen, alsook de nodige training. De man opent ook z'n geldbeurs voor een financiële bijdrage.

New York zal voor de hele oefening samenwerken met de buurstaten New Jersey en Connecticut. "Dit hebben we nooit eerder gedaan", zei Cuomo. Hij had het ook over een "intimiderende oefening". Concreet zal een "tracing-leger" van duizenden mensen opgebouwd worden. Zij moeten de contacten nagaan van iedereen die positief getest heeft voor COVID-19, en hen isoleren om verdere verspreiding tegen te gaan.



Cuomo zei nog dat hij dinsdag een "een productieve vergadering" had met president Donald Trump. De twee hebben al enkele conflicten achter de kiezen, maar die hebben ze tijdens de vergadering opzijgeschoven.

Het virus is op de terugweg in New York, met voor de derde dag op rij minder dan 500 gerapporteerde doden. Al 15.300 inwoners van de noordelijke staat stierven aan het nieuwe coronavirus. In heel de VS zijn er dat meer dan 45.000.