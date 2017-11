New York kiest nieuwe burgemeester: tweede termijn voor Bill de Blasio? ADV

15u44

Bron: belga 0 REUTERS Een week na de terreuraanslag in New York kiest de Big Apple een burgemeester. Rond de 4,3 miljoen inwoners zijn vanaf 12.00 uur Belgische tijd opgeroepen om hun stem uit te brengen. Ter verkiezing staan naast de Democratische ambtsdrager Bill de Blasio (56) de Republikeinse Nicole Malliotakis, de onafhankelijk deelnemende Democraten Mike Tolkin en Sal Albanese en de onafhankelijk kandiderende conservatief Richard 'Bo' Dietl. De kieslokalen zouden komende nacht om 03.00 uur Belgische tijd hun deuren sluiten.

De Blasio is niet echt populair, maar wordt aanvaard. Alle peilingen voorspellen de zetelende burgemeester een grote voorsprong en zodus een tweede ambtstermijn van vier jaar. De Democraat, die tot de linkervleugel van zijn partij behoort, heeft de steun van veel geldschieters en vakbonden. De voorverkiezing van de Democraten had hij in september probleemloos met 75 procent van de stemmen gewonnen.

Tot de verwezenlijkingen van de Blasio wordt een gratis jaar kleuterschool gerekend. Andere verkiezingsbeloftes zoals de daling van het aantal daklozen en de uitbreiding van het aantal betaalbare woningen zijn nog niet ingelost.



Een 29-jarige uit Oezbeek had op Halloween met een pick-up in Manhattan fietsers en voetgangers overreden. Daarbij kwamen acht mensen, waaronder een Belgische vrouw, om het leven en werden elf anderen gewond. De dader werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij had zich blijkbaar laten inspireren door de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).