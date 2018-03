New York heeft een 'spookeiland' op iets meer dan 1 km van Manhattan waar bijna niemand mag komen



04 maart 2018

Op amper een goede kilometer van Manhattan ligt een verlaten en mysterieus eiland verborgen: North Brother Island. Het is nauwelijks bekend, maar ooit werd Tyfus Mary er in quarantaine geplaatst. Vandaag mijden zelfs de vogels het gebied dat eigendom is van de stad New York. Het eiland kende een griezelige geschiedenis van ziekte, verval en dood.

Meer dan een halve eeuw geleden, in 1963, trok iedereen weg van het eiland dat bijna 82.000 m² groot is. North Brother Island is alleen per boot te bereiken, maar het is inmiddels verboden terrein voor onbevoegden. Het eiland ligt in de East River ten noordwesten van het bekendere Rikers Island met zijn beruchte gevangenis en ten oosten van de wijk The Bronx. North Brother heeft nog een zusje, South Brother Island, ook ontoegankelijk voor publiek. En met Rikers Island op een kilometer afstand circuleert er wel wat politie op de East River. Wie het eiland toch legaal wil bezoeken, moet daarvoor toestemming aan de stad New York vragen.

Vorig jaar maakte Science Channel een documentaire over North Brother Island, dat een woelige en weinig opbeurende geschiedenis kende. Ook The Daily Beast ging een kijkje nemen en scheepte in aan de kades van South Bronx.

De gebouwen op het eiland zijn in erbarmelijke staat. Bezoekers krijgen sowieso een begeleider van het stadsdepartement 'Parks and Recreation' mee, die hen meestal niet toelaat de vervallen gebouwen te betreden. Volgens de stadsdienst herbergt het eiland amper knaagdieren zoals muizen, ratten of chipmunks.

Het was de Nederlandse kapitein Adriaen Block die de twee Brother-eilanden ergens tussen 1611 en 1614 ontdekte en ze claimde voor de West-Indische Compagnie. In 1885 was North Brother Island voor het eerst bewoond, toen het Riverside Hospital naar het eiland werd verplaatst. Het ziekenhuis verzorgde patiënten met ziektes die quarantaine vereisten. Ook Mary Mallon vertoefde er begin vorige eeuw twee decennia lang tot ze er in 1938 stierf en naar het plaatselijke lijkenhuis werd gebracht. Ze was drager van de tyfusbacterie, waar ze zelf niet zo ziek van werd maar die ze wel doorgaf aan anderen. Ze weigerde dat in te zien, werd daarom gearresteerd en in quarantaine geplaatst. Ze kreeg de bijnaam Typhoid Mary. Tot 1943 had het eiland die bestemming.

In 1904 vatte het stoomschip General Slocum op de East River vuur en ging helemaal in vlammen op. 321 opvarenden overleefden, maar nog dagen lang zouden de lijken van 1.021 passagiers op het eiland aanspoelen. Het was tot de terreuraanslagen van 9/11 in 2001 de dodelijkste ramp ooit in New York City.

Drugsverslaafden

Na de Tweede Wereldoorlog bood het eiland tijdens de huisvestingscrisis van 1946 tot 1951 onderdak aan oorlogsveteranen en hun families. Daarna werd het een opvangcentrum voor drugsverslaafden. Tot 1963, toen het North Brother Island verlaten werd. Er kwamen schandalen aan het licht met corrupt personeel en jongeren die ondanks hun behandeling veel te vaak opnieuw naar de drugs grepen.

In de jaren 70 wilden sommige politici het eiland verkopen, omdat New York kampte met financiële moeilijkheden. Ene Bob Abrams stak daar een stokje voor. Sinds 2001 valt Norht Brother Island onder het Parks Department. Er circuleren al langer plannen om het eiland weer toegankelijk te maken voor het publiek, maar dat zou miljoenen kosten. Het is nog altijd afwachten wat de stad precies van plan is.