New York gaat bloedplasma van genezen coronapatiënten toedienen aan zieken (maar dat is niet zonder gevaar) KVDS

27 maart 2020

15u57 6 Kan het bloed van mensen die het coronavirus overwonnen zieke patiënten helpen in hun strijd tegen de aandoening? Artsen in New York willen het antwoord weten en starten binnenkort met een experiment. Het is echter niet zonder gevaar.

Het bloed van mensen die hersteld zijn van Covid-19 blijkt veel antilichamen te bevatten die het virus bestrijden. Die bevinden zich in het bloedplasma. Dat bloedplasma wordt al jaren gebruikt in de strijd tegen andere infectieziekten, zoals de griep en het ebolavirus.

Beredeneerde gok

Artsen in New York willen nu testen of de techniek ook werkt bij het nieuwe coronavirus. “Je kan dat alleen maar te weten komen door het te proberen”, aldus dokter David L. Reich van het Mount Sinai Hospital, dat het experiment zal uitrollen. “Het is een beredeneerde gok.”





De techniek zal gebruikt worden bij patiënten die in het ziekenhuis liggen met een matig ernstige vorm van de ziekte, niet bij de zwaarst zieke patiënten.

Onderzoekers van het ziekenhuis slaagden er als een van de eerste in de Verenigde Staten in om een test te ontwikkelen die antilichamen kan opsporen bij genezen coronapatiënten. Het Amerikaanse FDA – het federale agentschap dat onder meer de kwaliteit van medicijnen controleert – gaf dinsdag groen licht om het bloedplasma experimenteel te gebruiken om zieken te behandelen.

Een mail van het Mount Sinai Hospital waarin genezen werknemers gevraagd werd om plasma te doneren, kreeg massaal respons. Er kwamen zo’n 2.000 antwoorden binnen. Kandidaten zullen wel eerst grondig gescreend worden. Ze moeten immers voldoen aan strenge criteria.

Antilichamen

Zo moeten ze een positieve test gehad hebben terwijl ze ziek waren, moeten ze intussen hersteld zijn, mogen ze al 14 dagen geen symptomen meer gehad hebben, moeten ze nu negatief testen en moeten ze veel antilichamen in hun bloed hebben.

Wie in aanmerking komt, wordt naar een bloedcentrum gestuurd om plasma te geven. Dat gaat zoals het geven van bloed, maar met twee naalden. Via de ene kant wordt het bloed afgenomen. Dat gaat vervolgens door een machine om het plasma eruit te halen. Daarna wordt het bloed via de andere naald weer toegediend. Met één afname kunnen in totaal drie patiënten behandeld worden, die matchen met de donor.

Wie plasma geeft hoeft zich overigens geen zorgen te maken over zijn of haar eigen immuniteit. Je raakt bij het geven van plasma maar een vijfde van je antilichamen kwijt en die zijn na enkele dagen al weer aangevuld, zo verzekert het ziekenhuis in New York.

Positief effect

In China zou de techniek geholpen hebben en daarom gaat Reich ervan uit dat het op zijn minst bij een aantal patiënten een positief effect zal hebben. “Maar we weten het niet”, klinkt het.

Hij geeft wel toe dat er in China nog geen enkel geverifieerde studie is en dat het daar om beperkte experimenten gaat met een beperkt aantal patiënten. Potentieel gevaar is dat het immuunsysteem van de zieke patiënt reageert op iets in het plasma, waardoor de patiënt nog verder achteruit gaat.

Desondanks wil Reich experimenteren. Opmerkelijk daarbij is dat het niet om een klinische studie zal gaan. Er zal wel informatie verzameld worden, maar er zal bijvoorbeeld geen placebogroep zijn die kan maken dat de studie later als wetenschappelijk bestempeld kan worden. “De mensen zijn veel te ziek nu, het is daar niet het moment voor”, klinkt het.

Lees ook: VS stevent recht op catastrofe af: “Ik heb mijn partner nooit eerder zien huilen, nu stroomden de tranen over zijn wangen” (+)

Bekijk ook:

Amerikaanse arts vreest doemscenario in strijd tegen corona