New York, Californië en tien andere staten dienen klacht in tegen Trumps wijziging van volkstelling jv tt

28 maart 2018

14u02

Bron: USA Today 0 In 2020 wordt er weer een volkstelling gehouden in heel de VS. De Republikeinse president Donald Trump wil een extra vraag toevoegen aan de enquête over het staatsburgerschap. Maar de Democraten zien dat niet zitten, uit vrees dat heel wat minderheidsgroepen dan zullen afhaken. Twaalf staten gaven - onder aanvoering van New York - al aan klacht in te dienen tegen het voorstel.

Om de tien jaar vindt er een volkstelling plaats in de VS. Alle inwoners worden dan verzocht een enquêteformulier in te vullen. Voor de census van 2020 wil Donald Trump de inwoners daarin ook vragen naar hun staatsburgerschap.

De volkstelling is onder meer van belang voor het bepalen van de politieke vertegenwoordiging in het Amerikaanse Congres en voor federale subsidies.

De huidige administratie beweerde maandagavond dat de gegevens over het staatsburgerschap nuttig zouden zijn voor Justitie dat met de Voting Rights Act minderheden beter zou kunnen beschermen. Maar eerder deze maand had een coalitie van procureurs-generaal erop aangedrongen de bewuste vraag niet toe te voegen aan de enquête. Het zou leiden tot een ondertelling. Procureur-generaal van New York, Eric Schneiderman, dat het migranten zou afschrikken om deel te nemen aan de volkstelling, wat een vals beeld zou geven van de resultaten. Schneiderman kondigde de rechtszaak aan.

Naast New York zal ook Californië klacht indienen, net als de staten Washington, Oregon, New Mexico, Illinois, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Rhode Island en New Jersey. Het gaat om Amerikaanse staten waar de Democraten het beleid maken. Volgens procureur-generaal van Californië, Xavier Becerra, is de toevoeging van de vraag over het staatsburgerschap "niet alleen een slecht idee, maar ook illegaal".