New York beveiligt 57 kruispunten uit angst voor nieuwe aanslag Redactie

02u00

Bron: Ad.nl 2 AP In New York is begonnen met het plaatsen van afzettingen op 57 kruispunten. Uit angst voor een nieuwe aanslag zullen 57 kruispunten in New York extra beveiligd worden met afzettingen. Dat heeft de burgemeester van New York, Bill de Blasio, laten weten. Dinsdag reed een man in Manhattan in op wandelaars en fietsers waarbij acht mensen om het leven kwamen.

Een van de kruispunten die extra beveiliging krijgt is de plek bij het World Trade Center waar Sayfullo Saipov zijn aanslag pleegde, zo zei woordvoerder Ben Sarle. 'Niemand slaagt er beter in om de veiligheid van onze burgers te waarborgen en we zullen blijven afgaan op hun kennis en expertise met betrekken tot terrorismebestrijding in de stad.'



De New Yorkse Senator Kirsten Gilliband heeft een wetsvoorstel ingediend om 50 miljoen dollar vrij te maken voor extra beveiliging in het hele land.

