New York betaalde op 6 jaar tijd ruim 60.000 dollar voor erectiepillen van seksdelinquenten David van der Heeden

05 juni 2019

22u22

Bron: AD.nl 0 Het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid heeft zo'n 930.000 dollar uitgekeerd voor de behandeling van erectiestoornissen. T ussen 2012 en 2018 kregen geregistreerde seksdelinquenten in New York hun op doktersvoorschrift verstrekte erectiepillen ter waarde van 63.000 dollar daardoor gewoon vergoed, terwijl de wet de behandeling van seksuele problemen vanuit Medicaid voor alle verzekerden verbiedt.

Hulpprogramma Medicaid zorgt in de Verenigde Staten voor de zorgverzekeringen van mensen met de laagste inkomens en wordt gefinancierd door de federale overheid en de gezamenlijke staten. Een controle van de uitgaven in de staat New York wijst nu uit dat gebruikers voor bijna een miljoen aan medicijnen en medische behandelingen hebben ontvangen voor erectiestoornissen.



“Er zijn duidelijke regels over wat Medicaid dekt als het aankomt op de medicatie voor erectiestoornissen’’, zegt Thomas DiNapoli, toezichthouder voor de staat. “Betalen voor de pillen van seksmisdadigers, die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, zou in de administratie van dit programma nooit onzichtbaar moeten blijven’’. Desondanks keerde de staat van de 930.000 dollar ruim 60.000 dollar aan zedendelinquenten uit.

Controle noodzakelijk

Van alle gevallen die bij de audit tegen het licht werden gehouden, bleken 47 personen te boek te staan als ‘sexoffender’. Een lokale wet schrijft voor dat zij geen aanspraak kunnen maken op vergoedingen uit het zorgprogramma. DiNapoli zegt dat de resultaten van de controle het noodzakelijk maken om de controle op de uitgaven en verantwoording ervan te vergroten.



Ambtenaren van de New Yorkse gezondheidsdienst merken op dat erectiemiddelen ook voorgeschreven kunnen worden om anderen problemen te behandelen, zoals prostaatproblemen. “De controleurs zijn hieraan voorbijgegaan, wat elke grond voor hun bevindingen onderuithaalt’’, klinkt het. Volgens de controleurs ontbrak in de meeste gevallen echter een aanvullende diagnose en werden de vergoedingen gewoon goedgekeurd.