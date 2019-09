New York bestrijdt rattenplaag met ... alcoholbad TT

06 september 2019

10u06

Bron: Fastcompany, Yahoo News 0 The city that never sleeps, wordt weleens over New York gezegd. En dat geldt zeker voor de miljoenen ratten die er in de straten van de grootste metropool van de VS ronddwalen. In nieuwe poging de overlast van de dieren in te dijken, zet de stad een nieuw bestrijdingsmiddel in: een alcoholbad.

New York geeft al jarenlang miljoenen dollars uit om de rattenplaag in de stad te bestrijden, tot nu toe maar met matig succes. Tientallen middelen en maatregelen zijn al ingezet, zoals duizenden stevige vuilbakken of lokvloeistof die de dieren onvruchtbaar moet maken.

Met het nieuwste lokmiddel hoopt de stad meer succes te kunnen oogsten. De ratten worden met een lokmiddel naar een laddertje boven een grote bak met daarin een alcoholoplossing gelokt. Komen ze naar het lokmiddel, klapt er een luikje open en vallen de dieren in het ‘bad’. Volgens Anthony Giaquinto van het bedrijf Rat Trap Inc., dat de toestellen invoert vanuit Italië, geraken de dieren binnen enkele seconden buiten bewustzijn en verdrinken ze uiteindelijk.

De ‘Ekomille’, zoals het alcoholbad van ongeveer 60 centimeter hoog heet, werd gisteren aan de pers voorgesteld aan het stadhuis van de wijk Brooklyn. Stadsmedewerkers openden een reservoir dat de afgelopen weken is getest en waarin ondertussen al meer dan 100 dode ratten in een groene vloeistof dreven. Volgens burgemeester Eric Adams van Brooklyn is de methode “humaan en ecologisch”. De alcoholoplossing maakt dat de dode dieren bovendien niet beginnen rotten, wat de geurhinder moet tegengaan en waardoor andere ratten er ook niet door afgeschrikt worden. Aan de buitenkant houdt een teller bij hoeveel dieren er al in zitten.

They really weren’t kidding about that dead rat display at @BPEricAdams’ presser today. pic.twitter.com/CoqCQiigpt Anna Quinn(@ AnnaQuinnPatch) link