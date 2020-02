New South Wales versoepelt waterrestricties na zware regenval IB

18 februari 2020

03u12

Bron: Reuters 0 De Australische staat New South Wales versoepelt de waterrestricties die het aan haar bewoners had opgelegd. De zware regenbuien die de door bosbranden geteisterde staat eerder deze maand te verwerken kreeg, hebben ervoor gezorgd dat de dammen aan de oostkust van de staat tot op het hoogste niveau in twee jaar tijd gevuld zijn geraakt.

De afgelopen maanden zag New South Wales, waar een derde van de Australische bevolking woont, zich gedwongen de bevolking waterrestricties op te leggen nadat de staat minder dan een jaar drinkwater reserve had door de aanhoudende droogte. In december legde Sydney, de grootste stad in de staat, voor het eerst in tien jaar tijd waterrestricties op aan de bevolking na een drie jaar durende droogte.

Het slechte weer eerder deze maand zorgde echter voor een significante stijging van het waterniveau in de waterreservoirs. De Warragamba Dam, die het grootste deel van Sydney voorziet van water, is met een waterniveau van 80% bijna vol en heeft het hoogste niveau bereikt sinds januari 2018.

In sommige delen van de staat is tot 400 millimeter aan regen gevallen, waardoor de waterrestricties versoepeld zullen worden. Vanaf 1 maart, wanneer de autoriteiten verwachten dat de kwaliteit van het water in de reservoirs verbeterd zal zijn, zullen de bewoners minder op hun waterverbruik hoeven letten. Zo mogen ze vanaf dan opnieuw hun tuin water geven met een tuinslang.

Testperiode

“We zijn met een aantal zeken bezig om ervoor te zorgen dat het water veilig gebruikt kan worden: we testen en filteren het en gebruiken netten om puin weg te halen, maar als voorzorgsmaatregel bouwen we een extra paar weken in”, zegt Melinda Pavey, de waterminister van de staat aan persbureau Reuters.

De bestaande waterreservoirs in de staat raakten de afgelopen maanden sterk vervuild door het as en puin van de zwaarste bosbranden ooit in de staat, die miljoenen hectaren grond in de as legden en aan meer dan dertig mensen en miljoenen dieren het leven kostten.

Een derde van de 25 miljoen mensen tellende Australische bevolking woont in New South Wales.

