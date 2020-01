New South Wales opent onafhankelijk onderzoek naar oorzaak bosbranden IB

30 januari 2020

07u07

Bron: Belga 0 De Australische deelstaat New South Wales, die het hardst getroffen is door de bosbranden, zal een onafhankelijk onderzoek openen naar de aanhoudende branden. Daarin zal ook onderzocht worden wat de branden veroorzaakt heeft en wat de impact van de klimaatverandering is. Dat melden de autoriteiten.

Het zes maanden durende onderzoek zal deze week starten. Bedoeling is om te onderzoeken hoe de autoriteiten van de staat voorbereid waren en gereageerd hebben op de "ongekende" bosbrandencrisis van 2019 en 2020. Dat maakte de minister-president van de staat, Gladys Berejiklian, bekend.

Het onderzoek zal geleid worden door twee experten, voormalig plaatsvervangend politiechef Dave Owens en voormalig hoofd van de wetenschappelijke dienst van de staat, Mary O'Kane. Zij zullen naar de getroffen gemeenschappen reizen en zullen met de bevolking praten. Er zullen geen publieke hoorzittingen gehouden worden.

“Op tijd klaar voor volgend seizoen”

"We hebben hen gevraagd om te starten tijdens het (bosbranden)seizoen om ervoor te zorgen dat ze al het werk kunnen doen dat ze nu moeten doen", klinkt het. "We willen op tijd kunnen rapporteren, we willen voor het volgende seizoen klaar zijn."

Het onderzoek zal ook nagaan hoe klimaatverandering, droogte, planmatige branden en de menselijke activiteiten bijdragen aan de bosbranden.