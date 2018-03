Nevest zat 23 jaar lang onschuldig in de cel, maar heeft zijn oude job terug: "Dit voelt als thuiskomen" TTR

Bron: Fox News, CNN 2 Een 49-jarige Amerikaan zat 23 jaar lang in de cel voor een misdaad die hij niet had gepleegd. Door een toevallige ontdekking mocht Nevest Coleman in november de gevangenis verlaten. De man hoopte ooit zijn job als terreinopzichter bij honkbalclub The Chicago White Sox terug te krijgen, maar na al die jaren in de cel gaf hij die wens stilaan op. Onlangs kreeg de veertiger een telefoontje waardoor zijn droom toch uitkomt.

Op zijn 26ste pakte de politie Coleman op voor verkrachting en moord op een 20-jarige vrouw in de stad Chicago in de Amerikaanse staat Illinois. De toenmalige twintiger bleef zijn onschuld uitroepen, maar de politie geloofde hem niet. Hoewel de speurders geen DNA-bewijs hadden dat Coleman de dader was, werd hij toch veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Coleman, die op dat moment bij honkbalclub The Chicago White Sox werkte als terreinopzichter, vreesde dat hij zijn piepkleine cel nooit meer zou mogen verlaten. Door een twist in het onderzoek is er 23 jaar later DNA-bewijs opgedoken waaruit blijkt dat de man onmogelijk de moordenaar kan zijn. Nadat hij al die jaren onschuldig in de cel zat, is de Amerikaan sinds november op vrije voeten.

"Ik ben er volledig klaar voor"

De 49-jarige man reageerde vlak na zijn vrijlating opgelucht dat de waarheid eindelijk aan het licht was gekomen. Maar zijn allergrootste wens? Zijn job als terreinopzichter bij The Chicago White Sox terugkrijgen.Toen zijn vorige werkgever hoorde dat hij was vrijgekomen, belde die hem meteen op met het aanbod om opnieuw als terreinopzichter aan de slag te gaan. De Amerikaan moest geen seconde twijfelen om hierop volmondig ja te antwoorden. "Dit had ik nooit verwacht. Ik ben er volledig klaar voor", aldus Coleman.

Gisteren was het eindelijk zover: de man stond opnieuw op het veld van zijn geliefde honkbalclub. "Veel mensen gaan niet graag werken, maar ik hou echt van mijn job. Dit voelt als thuiskomen", vertelt hij in een interview. Harry Smith en Jerry Powe, twee collega's met wie Coleman in het verleden samenwerkte, stonden hem met open armen op te wachten. "We zijn zo blij hem terug te zien", aldus Powe en Smith.

Het is een droom die uitkomt voor de 49-jarige Amerikaan die momenteel geniet van zijn vrijheid. Over zijn toekomst wil hij nog niet te veel nadenken. "Ik wil eerst genieten van mijn familie en mijn job. Daarna volgt de rest", klinkt het.