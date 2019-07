Netwerk voor paspoorttrafiek ontmanteld in Frankrijk SVM

26 juli 2019

21u19

Bron: Belga 0 De Franse autoriteiten hebben vandaag een netwerk voor trafiek van identiteitsdocumenten in de regio rond Parijs en in Nice ontmanteld. Acht mensen zijn opgepakt.

Begin 2016 werden in Turkije twee Belgen opgepakt die in het bezit waren van 130 Franse identiteitskaarten en paspoorten. Een internationaal onderzoek werd gestart tussen Frankrijk, België, Duitsland, Griekenland en Turkije. Het hoofd van het netwerk bleek een Algerijn van 41 jaar te zijn die gekend was voor diefstallen en diefstal van Franse paspoorten.

Vanuit zijn cel in Parijs stuurde hij telefonisch het netwerk aan. ‘Kleine’ dieven kregen 20 tot 40 euro betaald per gestolen paspoort of identiteitskaart. Die documenten werden vervolgens naar Griekenland en Turkije gebracht, waar vervalsers aan de slag gingen om ze af te stemmen op hun cliënten. In totaal zouden zo tot 2.000 documenten vervalst zijn.