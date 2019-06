Netwerk van autohackers opgerold in Rijsel FVI

29 juni 2019

15u27

Bron: Belga 0 In Rijsel, in het noorden van Frankrijk, zijn vijftien mensen in verdenking gesteld die minstens 65 auto's gestolen hebben door het elektronische systeem van de wagen te hacken. Dit heeft de gendarmerie zaterdag gemeld. Vier van de verdachten zijn in voorlopige hechtenis genomen.

De autodieven, van wie de meeste in Rijsel wonen, stalen recente Peugeots en Renaults zonder een sleutel te gebruiken of in te breken in de auto, maar door "mouse jacking", deelde de recherche van Rijsel mee. Volgens de speurders werden de auto's na de diefstal gedurende verscheidene dagen in Frankrijk of België op de openbare weg geparkeerd om na te gaan of het eventuele gps-systeem wel geneutraliseerd was. Daarna werden de voertuigen "in loodsen gestald om ze volledig om te katten".

In het programma “Factcheckers” op Één was eerder dit jaar ook al te zien hoe makkelijk het wel is om de keyless auto’s te hacken. Om diefstal te voorkomen kan je jouw sleutels inwikkelen in zilverpapier, ze in de koelkast leggen of in een metalen doosje steken. Op het internet kan je ook speciale hoesjes vinden als je op ‘RFID’ zoekt. Voor €30 vind je dan vast weel een hoesje dat bij jouw sleutels past.