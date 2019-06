Netwerk mensensmokkelaars opgerold in Frankrijk dat ook actief was in België jv

24 juni 2019

20u53

Bron: afp 0 In een onderzoek naar mensensmokkelaars die migranten in Groot-Brittannië probeerden te krijgen, zijn er zeventien mensen opgepakt in Frankrijk, Groot-Brittannië en Roemenië. Dat heeft de Franse politie laten weten.

Roemeense vrachtwagenchauffeurs opereerden vanuit havens in Nederland, het noorden van Frankrijk en ook België. De migranten zaten verborgen in vrachtwagens en vaak ook containers.

Het onderzoek startte eind augustus 2018 nadat een reeks Roemeense vrachtwagenchauffeurs was onderschept die migranten in hun vracht verborgen en met hen over het Kanaal probeerden te geraken. Dikwijls zaten soms tot meer dan 10 migranten uren of dagen "gestockeerd" alvorens ze op een boot met bestemming de havenstad Hull geraakten. Volgens de politie moesten de hulpdiensten er verschillende keren bijgeroepen worden omdat de migranten er slecht aan toe waren.

Op 10 juni werd in de haven van Duinkerke een vrachtwagenchauffeur onderschept die twee migranten naar het Verenigd Koninkrijk probeerde te smokkelen. Daarop volgden nog tien arrestaties in Roemenië en zes in Groot-Brittannië en Frankrijk.

Het netwerk van mensensmokkelaars zou met zijn activiteiten bijna 3,6 miljoen euro verdiend hebben.

Alle arrestanten zullen worden overgedragen aan de Franse autoriteiten.

