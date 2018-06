Netwerk koopt drugs in België: elf aanhoudingen in Frankrijk

29 juni 2018

20u45

Bron: Belga 0 In Frankrijk zijn achttien mensen in verdenking gesteld, van wie er elf aangehouden werden, in het kader van de ontmanteling van een drugstrafiek in het oosten van het land, zo hebben de Franse gerechtelijke autoriteiten vandaag gemeld.

"Het netwerk was gestructureerd: er was een tak voor de import, die zich in België en Nederland met kleine hoeveelheden bevoorraadde, en dan waren er vertakkingen voor de distributie in het hele departement", zei Guillaume Crivelli, adjunct-directeur bij de gerechtelijke politie van Nancy, op een persconferentie.

Twintig mensen van gemiddeld 30 jaar oud werden dinsdag tegelijkertijd opgepakt in verscheidene steden. Daartoe werden bijna 120 politieagenten gemobiliseerd volgens de procureur van Epinal, Etienne Manteaux. "Het kwam erop aan hen allemaal tegelijk op te pakken", zei hij.

Bij de huiszoekingen werd beslag gelegd op vijf kilo cannabishars, heroïne, een handwapen, drie voertuigen en 7.000 euro cash.