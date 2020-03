Netflix profiteert van groeiend aantal abonnees door coronacrisis MDG

30 maart 2020

17u10

Bron: ANP 0 Streamingdienst Netflix profiteert van de groei in zijn abonnementen door de coronapandemie. Dat stellen kenners bij zakenbank Raymond James. Zij verwachten dat het Amerikaanse beursgenoteerde fonds harder kan groeien dan waar zij eerder van uitgingen.

Netflix verkoopt meer abonnementen aan mensen die niet eerder in een streamingdienst waren geïnteresseerd, stellen de analisten. Zij zien veel nieuwe leeftijdsgroepen tussen de nieuwe abonnees. De zakenbank denkt dat de pandemie het kijkgedrag van consumenten voor altijd kan veranderen. Als de pandemie voorbij is, zullen de nieuwe Netflix-kijkers niet zomaar weglopen van de streamingdienst, is het idee.

Een situatie waarbij miljoenen mensen noodgedwongen thuis zitten, is "optimaal" voor Netflix, benadrukken de marktvorsers. In het aanbod van traditionele media als radio en televisie vallen gaten, vanwege opschortingen van sport- en muziekevenementen zoals voetbalwedstrijden, de Olympische Spelen en het Eurovisiesongfestival.

