Netflix past nazidocumentaire aan na Poolse woede over “verschrikkelijke fout” Redactie

15 november 2019

10u43

Bron: De Morgen 0 krijgt een update die duidelijker moet maken dat Polen niet verantwoordelijk was voor de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft Netflix toegezegd na klachten van onder meer de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Netflix gaat een documentaire aanpassen die in Polen tot woede had geleid. Een aantal passages uit The Devil Next Door

In de nieuwe serie was een kaartje te zien met de concentratie- en vernietigingskampen. ‘Polen’ staat erboven, terwijl het land in werkelijkheid opgeknipt en bezet was door nazi-Duitsland.

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱(@ PolandMFA) link

Schuld

Laat dat nu net tegen het zere been van de Poolse regering zijn. Daar leeft al langer het idee dat westerse tv-makers en journalisten – vaak door onoplettendheid – de schuld voor de Holocaust bij Polen in de schoenen schuiven. Het Netflix-kaartje zou kijkers het idee kunnen geven dat de vernietigingskampen door Polen werden gerund. Sebastian Kaleta, onderminister van Justitie, dreigde met een rechtszaak.



De docu in kwestie gaat over het proces tegen John Demjanjuk, en de vraag of hij de Oekraïense kampbeul Iwan de Verschrikkelijke was.

Hakenkruisvlag

Premier Morawiecki schreef afgelopen weekend een brief aan Netflixbaas Reed Hastings en lichtte die keuze maandag toe op Facebook. “Misschien waren het voor de makers van de documentaire onbelangrijke fouten, maar voor Polen zijn die zeer schadelijk. Het is dan onze taak om resoluut te reageren.” Voor de zekerheid stuurde de premier een kaartje (datum: 1942) mee van Europa met daarop een joekel van een hakenkruisvlag op de plek van het bezette Polen, plus een rapport van een Poolse verzetsheld die in concentratiekamp Auschwitz wist te infiltreren.

Netflix liet gisteren weten de beelden te zullen aanpassen. “Om onze abonnees beter te informeren over de zaken die in de documentaire worden besproken en om misverstanden te voorkomen, zal er de komende dagen tekst worden toegevoegd aan de kaarten in de serie”, aldus het bedrijf tegenover entertainmentsite The Wrap.

“Dit zal duidelijker maken dat de concentratiekampen in Polen werden gebouwd en gerund door nazi-Duitsland, dat het land was binnengevallen en het van 1939 tot 1945 heeft bezet.” Het kan volgens Netflix nog enkele dagen duren voordat de nieuwe versie van de docuserie overal online staat.

‘Holocaustwet’

Begin vorig jaar werd in Polen al een wet aangenomen die het strafbaar stelde om ‘het Poolse volk’ valselijk de schuld te geven voor nazimisdaden. Deze ‘Holocaustwet’ zorgde in Israël en Amerika voor zoveel ophef dat Warschau er vlug de scherpste randjes vanaf vijlde. Een celstraf kun je er niet langer voor krijgen.

Eerder kregen onder anderen toenmalig Amerikaans president Barack Obama en de Duitse tv-omroep ZDF het aan de stok met Polen, omdat ze de misleidende formulering ‘Poolse vernietigingskampen’ gebruikten. Beiden verontschuldigden zich. Prompt lieten boze Polen een truck dwars door Europa rijden met daarop de tekst ‘dodenkampen waren Duits’.