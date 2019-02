Netflix-kijkers geschokt door ‘Ted Bundy’-documentaire: “Hoe kon die seriemoordenaar in godsnaam twee keer ontsnappen en zo nóg drie vrouwen vermoorden?” avh

05 februari 2019

17u41 0 De Netflix-documentaire ‘The Ted Bundy Tapes’ doet de gemoederen hevig oplaaien. Ted Bundy, een van de beruchtste seriemoordenaars uit de Amerikaanse geschiedenis, vermoordde minstens dertig vrouwen en bleef lange tijd uit de greep van justitie. Maar kijkers zijn vooral geschokt over hoe Bundy in godsnaam twee keer kon ontsnappen en zo nog drie vrouwen kon vermoorden. Zo ging hij te werk.

Ted Bundy vermoordde dertig vrouwen in de jaren 70, maar bleef jarenlang onder de radar. Hij gebruikte zijn keurige voorkomen en charme om mensen te manipuleren, waardoor hij pas in 1975 kon worden opgepakt. En hoewel Bundy een van de gevaarlijkste criminele in de gevangenis was, slaagde hij er toch in twee keer te ontsnappen. De eerste keer sprong hij uit een raam en de tweede keer wandelde hij gewoon buiten langs de voordeur.

Kijkers reageren na het zien van de documentaire geschokt op het feit dat Bundy tot twee keer toe kon ontsnappen: “Hoe is dat in godsnaam mogelijk?” reageren veel kijkers op Twitter.

Watching the Ted Bundy tapes on Netflix. How did they let this man escape twice? Wow! Smh. Madison Gesiotto(@ madisongesiotto) link

Zo ging Bundy te werk:

Op 7 juni 1977 werd Bundy overgebracht naar een rechtbank in Aspen in de Amerikaanse staat Colorado voor een hoorzitting. Hij koos ervoor om zichzelf te verdedigen en de rechter stond hem daarom toe om de zitting ongeboeid bij te wonen. Nadat de zitting even werd opgeschort, vroeg Bundy of hij zijn zaak verder mocht voorbereiden in de bibliotheek van de rechtbank. Daar kon hij een raam openen en van de tweede verdieping naar beneden springen.

Bundy verstuikte zijn enkel bij de sprong, maar slaagde er wel in om te ontsnappen. Maar omdat zijn enkel te veel pijn deed, reed hij terug naar Aspen, waar hij werd onderschept door een agent. De meest beruchte seriemoordenaar ooit was zes dagen op vrije voeten, maar maakte geen nieuwe slachtoffers. Bij zijn tweede ontsnapping vermoordde hij wel nog drie vrouwen.

Terug in de gevangenis broedde Bundy op een nieuw ontsnappingsplan. Hij kon een gedetailleerd grondplan van de gevangenis en een ijzerzaag bemachtigen. Hij slaagde er ook in over een periode van zes maanden 500 dollar in zijn cel te smokkelen. Elke avond, terwijl zijn medegevangenen aan het douchen waren, zaagde Bundy een gat in het plafond van zijn cel. Omdat het gat amper 30 centimeter breed was, viel Bundy 16 kilo af om zich er zo door te kunnen wurmen. Bundy ondernam verschillende testontsnappingen, maar met meldingen van een andere gevangene werd niets gedaan.

In de nacht van 30 december 1977, terwijl de meeste cipiers op kerstverlof waren, ontsnapte Bundy een tweede keer. Hij legde eerst boeken en documenten onder zijn deken, zodat de bewakers zouden denken dat hij nog in zijn bed lag. Daarna wurmde hij zich opnieuw door het gat en kroop hij door het plafond naar de flat van de hoofdcipier, die op dat moment het huis uit was met zijn vrouw. Bundy nam wat kleren uit de kast van de cipier en wandelde langs de voordeur buiten.

Moorden in studentenhuis

De ontsnapping werd pas ontdekt in de namiddag van 31 december, ruim 17 uur later. Ondertussen had Bundy al een auto gestolen (die later in panne viel), een lift, een bus én een vliegtuig naar Chicago genomen, bijna 2.000 kilometer verder.

Deze keer bleef Bundy 47 dagen op de vlucht. In die periode reisde Bundy de helft van het land af en huurde hij een kamer onder het pseudoniem Chris Hagen. Een week later brak hij ’s nachts binnen in een studentenhuis, waar hij de 21-jarige Margaret Bowman in haar slaap sloeg met een stuk hout en ze nadien wurgde met een nylonkous.

Zijn moordtocht was nog niet gedaan, want Bundy begaf zich vervolgens naar de kamer van de 20-jarige Lisa Levy. Hij sloeg, misbruikte en wurgde Levy, waarna Bundy de kamer ernaast binnenging. Daar viel hij Kathy Kleiner en Karen Chandler aan. Bundy brak Kleiners kaak, en ontwrichtte haar schouder en sloeg ook Chandler een hersenschudding, een gebroken kaak en een gebroken vinger. Volgens de rechercheurs duurden de vier aanvallen niet langer dan 15 minuten. De meer dan dertig andere bewoners hadden niks gehoord.

Bundy verliet daarna het studentenhuis en brak wat verder binnen in een kelderflat. Daar viel hij studente Cheryl Thomas aan: hij brak haar kaak en schedel op vijf plaatsen. Thomas overleefde de aanval, maar bleef permanent doof.

Nog een slachtoffer

Een maand later probeerde Bundy 240 kilometer verder in Jacksonville de 14-jarige Leslie Parmenter, de dochter van de politiecommissaris, te ontvoeren. Maar hij vluchtte weg toen haar oudere broer haar te hulp schoot. De volgende dag slaagde Bundy wel in zijn opzet, hij ontvoerde 100 kilometer verder de 12-jarige Kimberly Leach. Zeven weken later werd haar lichaam gevonden in een varkensstal.

Drie dagen later kwam er eindelijk een einde aan de moorddadige vlucht van Bundy. Hij werd na een korte achtervolging in een gestolen wagen gearresteerd.

Twee jaar later werd Bundy veroordeeld tot de doodstraf. Zes maanden later kreeg hij nog eens de doodstraf voor de moord op Kimberley Leach.

Na bijna tien jaar op Death Row werd Bundy op 24 januari 1989 geëxecuteerd op de elektrische stoel.