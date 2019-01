Netanyahu wil confrontatie met kroongetuigen in corruptiezaak: “En het moet op televisie uitgezonden worden” TVC

07 januari 2019

21u15

Bron: Belga 0 Israëls premier Benjamin Netanyahu, die wegens beschuldigingen van corruptie onder druk staat, heeft een confrontatie met de kroongetuigen geëist. En dat moet rechtstreeks op televisie uitgezonden worden, zei hij maandagavond op de Israëlische televisie. Hij heeft al tot twee keer toe een confrontatie met de kroongetuigen gevorderd, maar dat is telkens geweigerd.

De politie had in drie zaken aanbevolen klacht neer te leggen tegen Netanyahu. Hij wordt ervan verdacht van bevriende miljardairs dure geschenken te hebben aangenomen. Een kritische krantenuitgever zou hij in ruil voor een positieve verslaggeving hebben aangeboden zijn concurrenten te beïnvloeden.

Ook de telecomgigant Bezeq zou Netanyahu in zijn periode als minister van Communicatie in ruil voor positieve berichtgeving van een tot het concern behorend mediabedrijf voordelen beloofd hebben. Netanyahu ontkent alle aantijgingen en spreekt van een "heksenjacht" tegen zijn persoon. In de huidige situatie is het aan het Openbaar Ministerie om te beslissen over een eventuele klacht.

Vervroegde verkiezingen

In Israël vinden op 9 april vervroegde verkiezingen plaats. Normaal zou pas in november 2019 gestemd worden. De coalitie van Netanyahu geraakt de laatste tijd echter steeds meer onder druk en regeert nog maar met een flinterdunne meerderheid. Eind december had Netanyahu de beslissing van zijn rechts-religieuze coalitie voor vervroegde verkiezingen bekrachtigd.

