Netanyahu veroordeelt steekpartij in huis van rabbijn in New York NLA

29 december 2019

13u15

Bron: Belga 1 Israëlisch premier Benjamin Netanyahu heeft de steekpartij in het huis van een rabbijn in een buitenwijk van New York krachtig veroordeeld. Hij bood andere landen zijn hulp aan om de strijd aan te gaan tegen het antisemitisme. “We willen op elke manier de lokale autoriteiten helpen om dit fenomeen uit de weg te ruimen”, zei Netanyahu vandaag tijdens de opening van de wekelijkse kabinetvergadering.

Yad Vashem, het memoriaal voor de slachtoffers van de Holocaust, toonde zich vandaag"diep bezorgd" over de steekpartij. "Deze antisemitische aanvallen in de VS mogen niet regelmatig voorvallen", zei voorzitter Avner Shalev.

Het incident gebeurde gisterenavond bij een ultraorthodoxe rabbijn thuis in Monsey, 40 kilometer ten noorden van New York City, tijdens een viering voor het joodse lichtfeest Chanoeka. Een man drong rond 22 uur het huis binnen en stak mensen met een mes. De vermoedelijke dader sloeg met een wagen op de vlucht. Hij zou later in de wijk Harlem opgepakt zijn.

Volgens de joodse vereniging OJPAC zijn de vijf slachtoffers allemaal chassidische joden. Ze werden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Nog volgens de organisatie verkeren twee van de gewonden in kritieke toestand.