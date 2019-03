Netanyahu verkort zijn bezoek aan VS na raketaanval in Tel Aviv HR

25 maart 2019

07u50

Bron: Belga 0 Buitenland De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd dat hij zijn bezoek aan de Verenigde Staten zal inkorten en meteen terug naar Israël keert na zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat doet hij nadat er gewonden zijn gevallen bij een raketaanval op een woning in Tel Aviv.

"Ik heb beslist om mijn bezoek aan de Verenigde Staten in te korten. Binnen enkele uren ontmoet ik president Trump en vlak daarna keer ik terug naar Israël om de operaties van nabij op te volgen", verklaarde Netanyahu in een video.



Eerder was er sprake van zes gewonden, maar een woordvoerder van het leger had het later over zeven slachtoffers. Onder hen zijn ook drie kinderen: een baby, een 3-jarig kind en een 12-jarig meisje. Een aantal mensen zou ook in shock zijn.

