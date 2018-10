Netanyahu steunt bemiddeling van VN en Egypte om "humanitaire crisis" in Gaza te vermijden Redactie

30 oktober 2018

13u47

Bron: afp 0 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt een voorstander te zijn van bemiddeling door de VN en Egypte tussen Israël en Hamas. Die bemiddeling moet een "humanitaire crisis" op de Gazastrook vermijden. Dat heeft Netanyahu gezegd tijdens een ontmoeting met Israëlische journalisten, melden de media.

Egypte en de VN proberen al langer over een structurele wapenstilstand te bemiddelen tussen Israël en Hamas, terwijl Qatar humanitaire hulp levert aan de enclave die al meer dan tien jaar door Israël geblokkeerd wordt. Het al maanden durende geweld aan de grens tussen Gaza en Israël doet vrezen voor een nieuwe oorlog tussen Israël en Hamas.

"We spannen ons in om te vermijden dat de troepen (van Hamas) Israël binnendringen en onze soldaten en dorpen aanvallen", aldus Netanyahu. "Maar langs de andere kant willen we ook een humanitaire crisis vermijden, het is daarom dat we de bemiddelingsinspanningen van Egypte en de VN aanvaarden."

De Israëlische leiders spreken zich maar zelden uit over de onderhandelingen, in de hoop de spanningen te doen afnemen en te komen tot een akkoord dat tot kalmte aan de grens kan leiden.

De Israëlische Defensieminister Avigdor Lieberman herhaalde al verschillende keren dat hij een akkoord met Hamas onmogelijk vindt.