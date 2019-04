Exclusief voor abonnees

Netanyahu’s nederzettingen groeien uit tot pelgrimsoord voor Amerikaanse christenen

Sacha Kester

08 april 2019

Bron: de Volkskrant

Tel Shiloh, een van de Joodse nederzettingen in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, is de laatste jaren uitgegroeid tot een pelgrimsoord voor Amerikaanse christenen. Zij sporen president Trump aan om, in ruil voor hun stem, achter Israël te blijven staan – tot grote tevredenheid van premier Netanyahu. Die kondigde vannacht aan de nederzettingen te annexeren als hij herkozen wordt.