Netanyahu: "Israël voorkwam aanslagen op Europese steden met gegijzelde vliegtuigen" LB

14u33

Bron: ANP 2 AFP Israëlisch premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël "verschillende zware aanslagen" heeft voorkomen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël "verschillende zware aanslagen" heeft voorkomen, waaronder aanslagen met vliegtuigen.

Netanyahu suggereerde dat het ging om aanslagen met gegijzelde vliegtuigen die op Europese steden hadden kunnen neerstorten.

"We hebben met onze inlichtingendiensten informatie verstrekt waardoor verscheidene zware terreuraanslagen zijn voorkomen'', zei hij in een bijeenkomst met buitenlandse diplomaten volgens de krant The Times of Israel.

"Sommige van die aanslagen hadden massaal kunnen zijn, van de ergste soort die ooit is beleefd op Europees grondgebied, en nog erger omdat er burgerluchtvaart bij betrokken zou zijn.'' Hij gaf geen details over de exacte aard van de mogelijke aanslagen.