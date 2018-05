Netanyahu legt kritiek over geweld in Gaza naast zich neer: "Ik raad Erdogan aan om ons geen les moraal te prediken" TTR

15 mei 2018

14u53

Bron: Belga 0 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de kritiek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over wat er gisteren gebeurd is aan de grens met de Gazastrook, naast zich neergelegd. "Erdogan is een van de grootste supporters van Hamas, hij is ongetwijfeld een kenner op gebied van terreur en moordpartijen", zei Netanyahu vandaag. "Ik raad hem aan om ons geen les moraal te prediken".

Erdogan had de protesten aan de grens met de Gazastrook, waarbij Israëlische soldaten gisteren volgens Palestijnse bronnen 60 mensen hebben gedood en meer dan 2.700 verwond, als een "genocide" bestempeld. Een van de slachtoffers is een baby die traangas had ingeademd. "Wat Israël doet, is genocide. Van welke zijde het ook moge komen, van Amerika of Israël, ik vervloek dit humanitair drama, deze genocide", zei Erdogan aan het door de overheid gecontroleerde nieuwsagentschap Anadolu. Erdogan kondigde drie dagen rouw af voor de Palestijnen die gisteren om het leven kwamen.

De protesten zijn gericht tegen de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem en tegen de blokkade van de Gazastrook door Israël en Egypte, die al meer dan tien jaar aan de gang is. De Palestijnen herdenken ook de vlucht en verdrijving van honderdduizenden burgers als gevolg van de oprichting van een Israëlische staat zeventig jaar geleden.

Israël beticht echter de in de Gazastrook heersende islamitische organisatie Hamas ervan bij het protest burgers als menselijk schild te gebruiken.

Overleg

De Turkse eerste minister Binali Yildirim roept moslimlanden die relaties met Israël onderhouden op om die relaties te "herbekijken". Yildirim roept onder meer op om vrijdag in Turkije een "buitengewone top" van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) te organiseren.

De OIS telt 57 leden, maar het is niet duidelijk of de staatshoofden van die 57 landen effectief zullen bijeenkomen. Turkije, huidig voorzitter van de OIS, riep de organisatie in december in Istanboel samen om de beslissing van Donald Trump om de Amerikaanse ambassade in Israël te verhuizen naar Jeruzalem te veroordelen.

Een vertegenwoordiger van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken die anoniem spreekt, bevestigt dat de top vrijdag in Istanboel zal plaatshebben. De Turkse president Erdogan riep de Turkse ambassadeurs in Israël en de Verenigde Staten intussen al terug voor overleg.

De contacten tussen Turkije en Israël verlopen al jaren moeilijk. In 2016 werd er een akkoord gesloten om de betrekkingen tussen de twee landen te normaliseren, maar Turkije bekritiseert het beleid van Israël nog steeds vaak.