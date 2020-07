Netanyahu kondigt coronasteun aan na aanzwellende kritiek KVE

12 juli 2020

21u31

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag onmiddellijke financiële steun toegezegd voor burgers die niet of nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen voorzien vanwege het coronavirus en de maatregelen die de regering daartegen heeft ingesteld.

Netanyahu en zijn regering liggen steeds verder onder vuur om de aanpak van de virusuitbraak. Bij een protest in Tel Aviv tegen de manier waarop de regering omgaat met de economische tegenspoed door het longvirus waren zaterdagavond duizenden mensen aanwezig.

Israël kende vanaf medio maart een stringente lockdown, waardoor alleen personeel dat essentieel werd geacht mocht werken. Onder druk van bedrijven en de bevolking besloot de regering eind mei de beperkingen te versoepelen. Er kwam echter een twee coronagolf op gang, reden om de regels weer aan te scherpen.



Steunpakket

De premier verzekerde zondag dat financiële hulp onderweg is. Een vergoeding tot 7500 shekel, zo'n 1.900 euro, voor zelfstandigen wordt volgens Netanyahu zondag nog in gang gezet. Ook kondigde hij aan een breder steunpakket voor werkenden en eigenaren van kleine bedrijven "met bliksemsnelheid" door het parlement te willen loodsen. "Het doel is kostwinners, zelfstandigen en bedrijfseigenaren het komende jaar zekerheid te geven", zei Netanyahu.

In Israël zijn meer dan 38.000 virusgevallen bekend en 358 doden geregistreerd. De afgelopen week kwam het dagelijkse aantal nieuwe infecties meerdere malen boven de 1.000 uit. Ten tijde van de lockdown lag dat getal vaak rond de 50.