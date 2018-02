Netanyahu: "Iran is de grootste dreiging voor de wereld" LB

18 februari 2018

13u39

Bron: ANP 21 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is op de jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in München fel van leer getrokken tegen Iran. Het land vormt "de grootste bedreiging voor onze wereld", zei Netanyahu terwijl hij een stuk van een drone vasthield.

De drone is vermoedelijk vorige week neergeschoten boven Israëlisch grondgebied. Volgens Israël was de drone van Iran, waarop het land een Iraanse basis in Syrië bombardeerde. Bij die aanval werd een Israëlisch gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten.

Israël zal als dat nodig is niet alleen tegen Iraanse bondgenoten optreden, "maar tegen Iran zelf", aldus Netanyahu in München. "Israël zal niet toestaan dat het regime een ​​strop van terreur om onze nek hangt."

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif, die later ook op de conferentie sprak, noemde de toespraak van Netanyahu "een grappenmakerscircus dat eigenlijk geen reactie verdient".

"Agressie als beleid"

Zarif zei dat het neerschieten van een Israëlisch gevechtsvliegtuig na het bombardement van een Iraanse locatie in Syrië de zogenaamde onoverwinnelijkheid van Israël had aangetast. "Israël gebruikt agressie als beleid tegen zijn buurlanden", zei Zarif en beschuldigde Israël van "massale represailles tegen zijn buren en dagelijkse invallen in Syrië en Libanon".

"De hele toespraak probeerde die kwestie te ontwijken", zei Zarif in reactie op Netanyahu. "Wat er in de afgelopen dagen is gebeurd, is dat de zogenaamde onoverwinnelijkheid (van Israël) is afgebrokkeld", verwijzend naar het neerhalen van de straaljager op 10 februari.