Netanyahu in preventieve quarantaine KVE

30 maart 2020

14u35

Bron: Belga 3 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu (70) zit in preventieve quarantaine nadat bij een van zijn adviseurs het coronavirus is vastgesteld. Dat melden Israëlische media. Intussen kampen in Israël vooral de ultra-orthodoxen met problemen om de maatregelen van de overheid toe te passen.

Ook de dichtste medewerkers van Netanyahu zijn in quarantaine geplaatst. Intussen heeft de overheid vooral bij de ultra-orthodoxe Joden problemen om de maatregelen tegen het virus te handhaven. Meer dan 1 miljoen van de 9 miljoen Joden zijn ultra-orthodox. Het feit dat ze geen toegang hebben tot internet of televisie om ideologische redenen, zorgt ervoor dat ze niet altijd op de hoogte zijn van de laatste maatregelen. Daarnaast lappen sommige rabbijnen de voorschriften ook aan hun laars. Zo vinden er nog steeds gebedsdiensten plaats in synagoges en moest de politie al verschillende keren boetes uitdelen vanwege overtreding van het samenscholingsverbod.

Zaterdag waren er nog 400 aanwezigen op een begrafenis van een rabbijn in een voorstad van Tel Aviv.

In Israël zijn er meer dan 4.000 gevallen van besmetting. Er zijn tot nu toe zestien mensen overleden aan het virus.

