Netanyahu geeft post Buitenlandse Zaken aan Yisrael Katz NLA

17 februari 2019

14u43

Bron: Belga 0 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vandaag afstand gedaan van zijn functie van minister van Buitenlandse Zaken. Minister van Transport Yisrael Katz zal hem opvolgen. Netanyahu bekleedde deze post al sinds hij vier jaar geleden premier werd.

Premier Netanyahu krijgt al langer kritiek op het feit dat hij belangrijke ministeriële posten voor zichzelf houdt. Die kritiek werd steeds luider toen hij ook de rol van minister van Defensie aan zijn verantwoordelijkheden toevoegde nadat Avigdor Lieberman in november ontslag had genomen.

Hij besloot de post van Buitenlandze Zaken af te staan nadat de Beweging voor een Kwaliteitsregering in Israël, een ngo uit Jeruzalem, een verzoekschrift had ingediend bij het hoge hof van Justitie over zijn posten. Dat melden de Israëlische media.

Directeur-generaal van het ministerie Yuval Rotem feliciteerde Katz bij zijn aantreden en zei dat het een "feestelijk moment" was. "We hebben er vertrouwen in dat de minister ons zal leiden naar verdere verwezenlijkingen", aldus Rotem.

Yisrael Katz

De 63-jarige Katz is naast minister van Transport ook minister van Inlichtingen en lid van de rechtse Likoed-partij van Netanyahu. Hij kreeg de derde plaats op de partijlijst bij de afgelopen verkiezingen. Israël houdt op 9 april algemene verkiezingen.

In het verleden heeft Katz al gezegd dat hij premier wil worden als Netanyahu een stap terugzet. Katz zit achter een plan om Israël en de Golfstaten met elkaar te verbinden via een spoor. Dit jaar deed hij ook een voorstel om de humanitaire crisis in de Gazastrook te verbeteren door een kunstmatig eiland voor de kust te bouwen.