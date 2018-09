Netanyahu en Poetin oneens over verantwoordelijkheid neergehaald Russisch vliegtuig

Redactie

24 september 2018

20u23

Bron: AFP/BELGA

0

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Russische president Vladimir Poetin hebben elkaar vandaag telefonisch gesproken, op initiatief van Netanyahu. Ze spraken over het neergehaalde Russische legervliegtuig in Syrië. Netanyahu zei zijn vertrouwen te behouden in de conclusies van het onderzoek door het Israëlische leger. Poetin daarentegen zegt dat de Israëlische luchtmacht verantwoordelijk is.