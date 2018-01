Netanyahu boos om Poolse wet die term "Poolse vernietigingskampen" verbiedt kv

28 januari 2018

05u06

Bron: Belga, Reuters 0 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gisteren zijn tegenkanting geuit op het Poolse wetsontwerp dat uitspraken waarmee gesuggereerd wordt dat Polen verantwoordelijkheid draagt voor de Holocaust strafbaar zou stellen. Netanyahu beloofde actie te zullen ondernemen.

De wet, die de Poolse Senaat en het staatshoofd nog moet goedkeuren, zou een straf opleggen tot drie jaar gevangenis, of een geldboete, bij het gebruik van de term 'Poolse vernietigingskampen'. "De wet is ongefundeerd, ik verzet mij er hevig tegen", zei Netanyahu. "De geschiedenis kan niet veranderd worden en de Holocaust kan niet ontkend worden."

Netanyahu zei dat hij de Israëlische ambassadeur in Polen opdracht gaf om de Poolse premier Mateusz Morawiecki erop aan te spreken. De ambassadeur moet "mijn sterke tegenkanting tegen de wet overmaken".

Totalitaire regimes

Volgens de verantwoordelijken in Warschau geeft de term in kwestie aan dat Polen in zekere mate verantwoordelijkheid draagt voor de misdaden, in hoofdzaak tegen Joden, van de nazi's op Poolse bodem, na de bezetting in 1939. De Poolse overheid gaf zich niet over aan nazi-Duitsland en de Poolse overheid weigerde eveneens mee te werken met de nazis.

Joann Kopcinska, woordvoerster van de Poolse regering, schreef op Twitter dat de wet tot doel heeft "om de waarheid te tonen van de gruwelijke misdaden die werden begaan jegens Polen, joden en en andere naties die in de 20ste eeuw het slachtoffer waren van brutale totalitaire regimes - het Duitse naziregime en het sovjetcommunisme."

Geschiedvervalsing

Ook de Israëlische president Reuven Rivin mengde zich ook in de discussie. "Je kan de geschiedenis niet vervalsen, je kan ze niet herschrijven, je kan de waarheid niet verdoezelen." Volgens zijn woordvoerder zei hij dat "iedere misdaad, iedere inbreuk moet veroordeeld, aangeklaagd, onderzocht en publiek gemaakt worden".

De Poolse viceminister van Justitie Patryk Jaki tweette dat de wet niet gericht is tegen Israël. "Belangrijke Israëlische politici en media vallen ons aan omwille van de wet... Bovendien beweren ze dat de Polen 'medeverantwoordelijk' zijn voor de Holocaust," schreef hij, "dit bewijst hoe noodzakelijk deze wet is".

Verkeerde voorstelling

De Poolse overheid deelt mee dat de nieuwe wet geen beperkingen stelt aan onderzoek naar of bespreking van de Holocaust of aan artistieke vrijheid die verband houdt met het onderwerp.

Het Yad Vashem, de officiële staatsinstelling van Israël voor de herdenking van de Holocaust, zegt gekant zijn tegen de wet, al is de Poolse verontwaardiging over de term "Poolse vernietigingskampen" wel terecht omdat het de zaken verkeerd voorstelt, luidt het daar.