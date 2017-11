Netanyahu biedt slachtoffers aardbeving Iran-Irak hulp uit Israël aan ep

Bron: Belga 1 AFP De Israëlische premier Netanyahu. De Israëlische premier heeft via het Rode Kruis Israëlische hulp aangeboden aan de slachtoffers van de aardbeving in Iran. Bij de natuurramp vielen meer dan 400 slachtoffers in Irak, maar vooral ook in Iran, dat geldt als een vijand van de Hebreeuwse staat.

"Na het zien van de verscheurende beelden van mannen, vrouwen en kinderen onder het puin, heb ik bevolen om aan het Rode Kruis medische hulp aan te bieden voor de Iraanse en Iraakse slachtoffers", zei Netanyahu. De premier deed de uitspraken via videoconferentie voor de Conferentie van Joods Federaties van Noord-Amerika, die momenteel samenkomt in Los Angeles in Californië.

"Ik heb al meerdere keren gezegd dat wij niet in conflict liggen met de Iraanse bevolking. Ons conflict geldt enkel voor het tirannieke regime dat hen gegijzeld heeft en ermee dreigt ons te vernietigen. Maar onze zin voor menselijkheid is sterker dan hun haat", voegde hij daaraan toe.

Een woordvoerster van het Internationaal Rode Kruiscomité bevestigt het aanbod tot hulp van Israël, maar zegt dat noch Iran, noch Irak om hulp hebben gevraagd.

EPA Deze slachtoffers van de aardbeving in Iran hebben letterlijk niks meer.

