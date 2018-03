Netanyahu: "Afrikaanse vluchtelingen zijn grotere bedreiging dan jihadisten" kv

20 maart 2018

21u02

Bron: Belga 4 Een bijna 250 km lange elektronische barrière op de grens tussen Israël en Egypte heeft Israël al behoed voor aanvallen van jihadisten, maar ook van wat volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de "ergste" bedreiging is: "de massale aankomst van illegale vluchtelingen uit Afrika". Dat zei Netanyahu vandaag tijdens een persconferentie over de ontwikkeling van de zuidelijke regio van Israël.

Volgens het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken wonen zowat 42.000 Afrikaanse migranten in Israël, vooral uit Soedan en Eritrea. Het grootste deel van hen is na 2007 in Israël aangekomen, en arriveerde via het Egyptische Sinaïschiereiland.

Er loopt in Israël een controversieel plan van de regering dat voorziet in de uitwijzing van duizenden Afrikaanse vluchtelingen die illegaal het land zijn binnengekomen. "We hebben het over een Joodse en democratische staat, maar hoe kunnen we Joods blijven, met 50.000 of 100.000 migranten per jaar", vroeg Netanyahu zich af. "Eén miljoen, anderhalf miljoen, en we kunnen de tent sluiten." Netanyahu klopte zichzelf op de borst dat het land "een barrière heeft geïnstalleerd, in plaats van de keet te sluiten".

De Israëlische regering keurde de bouw van die barrière goed in 2010. Doel was de clandestiene immigratie, drugs- en wapentrafiek en "infiltratie van terroristen" te blokkeren. In 2014 werd de bouw van de barrière, van het zuidelijkste punt van de Gazastrook tot de stad Eilat, afgerond.