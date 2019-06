Netanyahu afgebeeld als varken en 3 andere cartoons die evenveel ophef veroorzaakten als spotprent in New York Times Annick Wellens

11 juni 2019

12u15 0 De Amerikaanse krant The New York Times zal vanaf 1 juli geen politieke cartoons meer publiceren in de internationale editie van de krant. Dat is een gevolg van de hetze die ontstond nadat een cartoon van president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in de krant verscheen. Al was de controversiële cartoon van beide heren niet de eerste die moest afrekenen met internationale ophef.

De cartoon in kwestie die The New York Times blijkbaar dwong tot het schrappen van politieke cartoons, was er eentje van cartoonist Chappatte die een blinde Donald Trump met een keppeltje tekende. Verder nog beeldde de cartoonist de Israëlische eerste minister af als blindengeleidehond. De ‘hond’ Netanyahu draagt een davidster om de hals.



De cartoon zorgde in de joodse gemeenschap voor verontwaardigde reacties. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties vergeleek de spotprent zelfs met nazipropaganda. The New York Times verontschuldigde zich voor de publicatie van de cartoon. Maar dat bleek onvoldoende.

This was in yesterday's @nytimes international edition and uh... the fuck? pic.twitter.com/OA5nkPFBk0 The Jewish Worker(@ JewishWorker) link

Benjamin Netanyahu was in het verleden nog al het onderwerp van spot. Zo verscheen er in 2018 een cartoon waarop hijzelf en enkele partijgenoten geportretteerd werden als de varkens van het bekende boek Animal Farm van George Orwell. De cartoon kreeg nog het bijschrift: “Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere”. Toepasselijk, want de illustratie verscheen nadat de partij van Netanyahu een wet stemde die Joden meer rechten gaf dan de minderheidsgroepen in Israël.

Avi Katz, de illustrator, werd ontslagen nadat zijn cartoon in de krant Jerusalem Post verscheen.

Een foto die is geplaatst door Avi Katz (@avixkatz) op 23 jul. 2018 om 22:00 CEST

The New York Times kwam in het verleden overigens ook al in opspraak voor cartoons. Zo verontschuldigde de krant zich in 2014 al eens voor een cartoon over India. Op die cartoon wordt een Indiase boer met zijn koe afgebeeld. De arme man klopt aan bij de ‘Elite Space Club’. Bij de cartoon stond een artikel getiteld: ‘De budgetmissie van India naar Mars’. Het ging dan ook om een van de goedkoopste ruimtemissies ooit. Tal van critici reageerden dat het een bijzonder kleinerende spotprent was.

Sorry @nytimes, but the joke's on the cartoons in the Elite Space Club as #IncredibleIndia has the last laugh. pic.twitter.com/U4ABayuniM Ashok Lalla(@ ashoklalla) link

Een recenter voorbeeld is de cartoon van tennisster Serena Williams die in de Australische krant Herald Sun verscheen. Op de spotprent werd een woedende en stampvoetende Williams afgebeeld. Daarbij had Mark Knight, de cartoonist, Williams afgebeeld met een grote bos kroeshaar en dikke lippen wat door critici als ongepast, racistisch en seksistisch werd beschouwd.

De klacht ging uiteindelijk naar de Raad voor Journalistiek die oordeelde dat de cartoon niet in strijd was met de normen in de media.

Mark Knight's controversial cartoon of tennis star Serena Williams did not breach media standards, the Australian Press Council has ruled. (Image: Herald Sun) https://t.co/Nq1BkZulkG pic.twitter.com/oMPpDEfF5F ABC Melbourne(@ abcmelbourne) link

En dan is er natuurlijk nog het bekende Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Voor de terroristische aanslag op 7 januari 2015 stond het blad al bekend voor zijn ophefmakende illustraties. Zo publiceerde Charlie Hebdo spotprenten waarin de profeet Mohammed werd afgebeeld, iets wat enkele cartoonisten met hun leven moesten bekopen.

Ook de eerste spotprent die verscheen na de aanslag - ‘Tout est pardonné’ of alles is vergeven en een tot tranen toe bewogen profeet met het bordje ‘Je suis Charlie’ in de handen - oogstte heel wat kritiek. De illustratie leidde tot heel wat demonstraties en rellen in moslimlanden waaronder Niger, Turkije en Egypte. In totaal vielen er bij die demonstraties tien doden.

La Une de Charlie Hebdo : "tout est pardonné" avec une caricature de Luz #JeSuisCharlie pic.twitter.com/uOrps9HOct Florent Peiffer(@ FlorentPEIFFER) link