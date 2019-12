Netanyahu aangeklaagd voor corruptie: premier krijgt tot 1 januari om immuniteit aan te vragen ttr

02 december 2019

16u52

Bron: belga 0 De voor corruptie aangeklaagde Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tot 1 januari om het parlement om immuniteit te vragen, heeft procureur-generaal Avichai Mandelblit vandaag gezegd.

Als er geen meerderheid van 120 parlementsleden is die de immuniteit van Netanyahu steunt zal hij berecht worden in Jeruzalem, schreef Mandelbit in een brief aan Knesset-voorzitter Yuli Edelstein. Bij de brief zat ook een uitgebreidere versie van de tenlastelegging die Mandelbit vorige maand aankondigde. Daarin staan de namen van 333 getuigen, waaronder belangrijke zakenmensen en politici.

Vorige maand kondigde de procureur-generaal aan dat de premier in drie verschillende zaken wordt aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Netanyahu doet de beschuldigingen van de hand als een "poging tot staatsgreep".