Net verkozen burgemeester van Freiburg in elkaar geslagen op overwinningsfeest

IB

07 mei 2018

01u15

Bron: Belga

1

In het Duitse Freiburg is de nieuwgekozen burgemeester Martin Horn deze nacht aangevallen tijdens zijn overwinningsviering. Tijdens de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen in de stad in de deelstaat Baden-Württemberg, versloeg de partijloze 33-jarige zondag Dieter Salomon (Die Grünen), die het ambt al 16 jaar lang uitoefende.