Net sluit zich stilaan rond twee seriedoders in Canada: “Inwoners van dorpje slapen met hun wapens” Sven Van Malderen

26 juli 2019

18u20

Bron: News.com.au 0 Het net sluit zich stilaan rond de twee hoofdverdachten van de snelwegmoorden in Canada. Op basis van de tientallen tips die binnengelopen zijn, vermoedt de politie dat Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) zich schuilhouden in de buurt van Gillam. Het duo werd in dat afgelegen dorpje -met amper 1.250 inwoners- in ieder geval nog twee keer gezien. Er werd ook een uitgebrande wagen gevonden. “Sommige inwoners slapen hier met een wapen naast hun bed”, klinkt het.

Op 15 juli werden de lichamen van Australiër Lucas Fowler (24) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (23) zwaar verminkt teruggevonden in de berm van een Canadese snelweg. Enkele dagen later trof de politie vijfhonderd kilometer verderop ook het lijk van Leonard Dyck aan, een man van middelbare leeftijd uit Vancouver. Omdat de pick-uptruck van de tieners in die buurt uitgebrand teruggevonden werd, werd in eerste instantie gedacht dat ook hen iets overkomen was. Nu heeft de politie echter genoeg bewijsmateriaal in handen om te geloven dat McLeod en Schmegelsky de vreselijke misdaden zelf gepleegd hebben.

Voor de inwoners van Gillam komt het nieuws als een schok. “Iedereen slaat hier in paniek. Dit soort zaken zijn we niet gewend. We voelen ons hier normaal zo veilig dat we zelfs onze deur niet op slot doen”, vertelt een vrouw.

“Ik zou nog net niet spreken van paranoia, maar we leven wel met de daver op het lijf”, voegt tankstationuitbater Mario Catalano toe. “Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat ze gaan slapen met een wapen bij de hand.” Winkels, bars en restaurants sluiten ook vroeger, zodat niemand in het donker naar huis hoeft te wandelen.

Intussen lopen er steeds meer verontrustende getuigenissen binnen over het turbulente verleden van de tieners. Zo is er bijvoorbeeld Madison Hempsted, die in dezelfde klas zat als Schmegelsky toen ze dertien jaar was. “Mijn vrienden en ik spraken niet veel met hem. Als dat toch gebeurde, stuurde hij de conversatie een kant op die ons niet zinde. Zo kregen we te horen dat hij ons wilde vermoorden en verzon hij verschillende manieren waarop dat zou kunnen gebeuren.”

“Soms waren die scenario’s echt gedetailleerd. Hij dacht er bijvoorbeeld aan onze koppen af te snijden en dan wilde hij voor onze ogen een kogel door zijn mond schieten. We stonden er op dat moment niet te veel bij stil, hij had niet veel vrienden. We dachten dat dat zijn manier was om toch een beetje grappig te proberen zijn.”

Alan Schmegelsky, de vader van Bryer, liet weten dat zijn zoon met zijn tweede loon bij Walmart een zwart pak gekocht had. Om te gaan solliciteren, vermoedde hij. “Nu besef ik dat het in feite als begrafeniskostuum bedoeld was. Ik dacht dat hij met McLeod naar Alberta vertrokken was om een nieuwe job te zoeken. Twee dagen later bleken ze dan plots in Yukon (ten noorden van British Colombia; nvdr) te zitten. Ik was stomverbaasd.”

“De politie zal eerst schieten en dan vragen stellen. Morgen of overmorgen is hij dood”, snikte Alan. “Ze zullen op een spectaculaire manier ten onder gaan, geloof me maar. Een normaal kind reist niet al moordend het land door. Een kind dat heel veel pijn in zich draagt wél. Hij wil gewoon dat het lijden stopt, hij is op zelfmoordmissie.”

Volgens Schmegelsky had zijn zoon een moeilijke jeugd, onder andere door de scheiding van zijn ouders in 2005. Bryer -op dat moment vijf jaar- ging met zijn moeder in Port Alberni wonen. Daar leerde hij op school McLeod kennen, de twee werden al snel onafscheidelijk.

“Op z’n zestiende is hij een korte periode bij mij komen wonen, daarna vond hij onderdak bij zijn oma. Het spijt me dat ik je niet kunnen redden heb. Rust in vrede, Bryer. Ik zie je graag.”

Kam McLeods vader omschrijft zijn zoon als een “vriendelijke, attente, zorgzame jongen die altijd bekommerd was om de gevoelens van anderen”. “Hij was net als Bryer een gamenerd, met fantasyspellen als League of Legends kon hij zijn dagen vullen”, vult zijn vriend Branden McHale aan. “Hij had niet veel vrienden, maar beschikte wel over een dosis humor.”

Een medewerkster van een pompstation beweert dat ze het gevreesde duo in Split Lake gezien heeft, zo’n 85 kilometer ten noorden van de plek waar nu gezocht wordt. “Ze hebben mij twintig dollar gegeven voor de benzine. De kerel die betaalde, zei niets en bleef naar beneden kijken. Ze zagen er op dat moment normaal uit.”

Een dag later zag Michelle Keeper echter hun foto’s in de pers verschijnen als mogelijke seriemoordenaars. “Als ik daar nu bij stilsta, besef ik dat ik aan iets ontsnapt ben. McLeod had nog steeds die baard en Schmegelsky droeg hetzelfde camouflageshirt als in het opsporingsbericht te zien was.

In een eerder interview had Schmegelky nog verteld dat beide jongens de voorbije jaren intensief getraind hadden op camouflage- en overlevingstechnieken in de bossen. Ze hielden ervan om ‘oorlogje’ te spelen. Bryer had van hem daarvoor zelfs een replicawapen gekregen.

De bevolking krijgt de raad om geen contact met de tieners te zoeken omdat ze “extreem gevaarlijk” zijn. De Canadese autoriteiten zetten naast verschillende teams ook speurhonden, een drone en een gepantserde wagen in om de zoektocht tot een goed einde te brengen.

