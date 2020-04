Net nu Duitsland geleidelijk restricties opheft, stijgt het dodental weer SPS

28 april 2020

10u55

Bron: Belga Het aantal mensen dat in Duitsland is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 5.913. Het Robert Koch-Institut, het Duitse agentschap voor volksgezondheid, meldde een stijging van 163 geregistreerde coronadoden.

Een dag eerder kwamen er nog 110 nieuwe sterfgevallen bij. De daling, die enkele dagen doorzette, is daarmee doorbroken.

Er kwamen 1.144 nieuwe coronabesmettingen bij. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 156.337. De besmettingsgraad in Duitsland is ook weer gestegen. Op dit moment steekt een besmet persoon in Duitsland gemiddeld precies één andere persoon aan.